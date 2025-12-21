Inaugura Claudia Sheinbaum la Central El Sauz II de la CFE

PEDRO ESCOBEDO, Querétaro.- En esta ciudad, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Central de Ciclo Combinado (CCC) El Sauz II "Josefa Ortiz Téllez Girón" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que beneficiará a más de 4 millones de mexicanas y mexicanos con el suministro de 269 megawatts (MW), que en conjunto con las CCC de Salamanca I, Guanajuato y Villa de Reyes, San Luis Potosí, inauguradas este año, se agregan mil 677 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

"Hoy ponemos en marcha esta Planta de Ciclo Combinado Sauz II, hoy Josefa Ortiz Téllez Girón, decimos Josefa Ortiz Téllez Girón porque, con el permiso de los varones, nosotras amamos a nuestros esposos, a nuestra familia, pero las mujeres no somos de nadie, por eso yo soy Claudia Sheinbaum Pardo, amo a mi marido, pero cada uno somos personas distintas, ese es nuestro pensamiento", puntualizó.

Adelantó que las próximas centrales energéticas también llevarán el nombre de mujeres destacadas en la historia de México y de las propias trabajadoras de la CFE, como un acto de justicia, después de que por muchos años, ninguna central llevó nombres de mujeres.

Recordó que durante los gobiernos neoliberales hubo intentos por privatizar a la CFE y fue gracias a que llegó la Cuarta Transformación como se recuperó esta institución como empresa del Estado mexicano, con dos reformas al inicio de su administración que garantizan que el 54 por ciento de energía eléctrica sea suministrada por CFE y 46 por ciento por privados; además de salvaguardar la soberanía energética en caso de desastres naturales, que permitió restablecer la energía eléctrica en tiempo récord en cinco estados del país durante las pasadas lluvias de octubre.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, recordó que el objetivo principal es garantizar que todas y todos los mexicanos tengan energía suficiente, asequible y limpia, cumpliendo con el mandato constitucional de que el Estado debe aportar el 54 por ciento de la generación eléctrica del país a través de la CFE. Puntualizó que a lo largo de esta administración se agregarán 29 mil MW de capacidad nueva al SEN por medio de una inversión de 45 mil millones de dólares.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, detalló que el estado de Querétaro registró en este 2025 una demanda de mil 535 MW mientras la capacidad instalada en la entidad era de 723 MW, por lo que la nueva CCC El Sauz II "Josefa Ortiz Téllez Girón" con 269 MW, en conjunto con las CCC de Salamanca I con 958 MW y Villa de Reyes con casi 450 MW, se aportará adicionalmente mil 677 MW, garantizando así la demanda estatal. Además, de que se tiene prevista la construcción del CCC Salamanca II, con una capacidad de 483 MW, lo que asegurará el suministro y el crecimiento de la demanda futura en la región del Bajío.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció a la Presidenta por esta obra y reconoció a todo el personal de la CFE que apoyó a la entidad en las pasadas lluvias de octubre para restablecer la energía eléctrica en tiempo récord, cuando en otros países como Estados Unidos, tardan hasta tres meses durante un desastre natural.