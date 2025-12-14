El Senado avanzó para garantizar a las mujeres una vida sin violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena en el Senado empujó este año la aprobación del mayor paquete de reformas en favor de los derechos de las mujeres de los últimos años, destacó la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, al afirmar que hoy el país cuenta con un entramado robusto hacia una transformación feminista que pasa por cambios de fondo en el combate a la violencia hacia las mujeres.

¿Qué reformas se aprobaron en el Senado?

Al hacer un balance de las reformas en la materia, Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, advirtió que se requiere transitar hacia una igualdad sustantiva que permita erradicar las violencias que aún persisten en lo económico y mejores condiciones de vida de las mujeres.

La legisladora recordó que tan solo en el último día de trabajos del periodo recién concluido, el Senado aprobó el paquete de reformas a una veintena de ordenamientos enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que lleva a la Constitución el deber de todas las autoridades de garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva y de reforzar la protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, en relación con el derecho a una vida libre de violencias.

"Es una reforma histórica, porque hoy ya no hay pretextos para que cualquier autoridad, de los tres niveles de gobierno, se echen la bolita o quieran eludir responsabilidades. A partir de ahora, todas las autoridades quedan obligadas, en el ámbito de sus responsabilidades, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres".

Impacto de las reformas en la igualdad de género

La senadora y líder de la organización Mujeres Tejiendo Historias subrayó que esta reforma fortalece la igualdad de género, que se ha venido construyendo en la Cuarta Transformación con disposiciones como erradicar la brecha salarial por razones de género, medidas de protección, garantías para las madres buscadoras, entre otras.

Chavira de la Rosa señaló que México está frente a una oportunidad histórica de transformar y consolidar un modelo de crecimiento y desarrollo económico, ligado a la justicia social, en donde las mujeres en situación de vulnerabilidad y marginación tengan posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y acceder de forma efectiva a sus derechos históricamente negados.

Advirtió que para ello se requiere avanzar en nuevos mecanismos legales que den soporte a una transversalización con perspectiva de género y de igualdad sustantiva, con políticas, programas y acciones en donde el derecho a una vida libre de violencias es fundamental.

"Hoy las formas en que se presentan las violencias cada vez son más fuertes. En las comunidades existe el factor económico, que no permite que haya mejores condiciones de vida y es parte de lo que estamos haciendo en la Cuarta Transformación, diseñar políticas y programas como el derecho constitucional a una vivienda digna".

Resaltó que, además, en este periodo se aprobó la reforma que homologa el tipo penal contra el abuso sexual en todo el país y que era un tema pendiente. Mientras que en el año que concluye se llevó a la Constitución el derecho a una casa digna, que beneficiará a las mujeres, hubo modificaciones para ir cerrando la brecha salarial; se modificó la integración paritaria del Poder Judicial con una visión de género, entre otras.

Dijo que durante el actual receso en la Cámara Alta se trabajará en la presentación de nuevas iniciativas en materias como la salud mental, el reconocimiento a las mujeres en la historia, el respeto a la dignidad o la integridad física.

"Y debemos ir por más, como el derecho a una salud mental o libre de drogas y no vamos a descansar porque, de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, cuando lleguemos al próximo periodo tendremos ya nuevas iniciativas y propuestas porque no hay tiempo que perder", puntualizó.