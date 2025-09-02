Gobernadores reconocen a Claudia Sheinbaum

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció este lunes el trabajo coordinado con el Gobierno federal en materia de seguridad y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por fortalecer la estrategia conjunta para combatir la violencia en la entidad.

Durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, García Muñoz Ledo destacó que la colaboración entre los tres niveles de gobierno ha permitido obtener resultados positivos, en una de las entidades que enfrentaba altos índices delictivos.

"Muchísimas gracias presidenta, secretarios. Lo más importante del trabajo de seguridad son los resultados, y yo quiero reconocer el trabajo coordinado que hemos venido haciendo con la federación en Guanajuato. Para nadie es sorpresa que Guanajuato atravesaba una situación compleja en materia de seguridad, encabezábamos siempre estos indicadores, y a través del trabajo coordinado se convierte en un modelo replicable, donde la coordinación efectiva y el trabajo permanente dan resultados positivos", expresó.

La mandataria estatal detalló que Guanajuato ha registrado una disminución del 60% en homicidios dolosos, gracias a una estrategia conjunta basada en inteligencia y acciones focalizadas.

"Hemos logrado una sinergia de confianza, de trabajo muy profesional que hoy permite dar resultados. Vamos por más, presidenta, para seguir contribuyendo a la paz en el país", aseguró.

Asimismo, subrayó que los acuerdos tomados en la sesión fortalecerán la estrategia en la entidad, que enfrenta una problemática multifactorial en materia de seguridad.

"Hoy estamos viendo que, con un trabajo comprometido y coordinado, basado en inteligencia, se pueden dar resultados positivos a la población", concluyó.

Agradece gobernador de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, reconoció que con el trabajo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Estrategia Nacional de Seguridad ha mejorado los indicadores de seguridad en su estado.

Agradece Gobernador de Querétaro