Será extorsión delito de oficio

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó una iniciativa con proyecto de decreto que enviará a la Cámara de Diputados para reformar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, para dotar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra la Extorsión, que permita perseguir de oficio dicho delito, proteger a las víctimas, que el Estado se asuma como víctima y atienda el delito.

La víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito". Claudia Sheinbaum Presidenta de México

"Cuando hay una denuncia de extorsión, el objetivo es que se persiga de oficio; eso significa que la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito; ése es el objetivo. Iniciamos con el 089, con la estrategia, y se refuerza con los cambios a las leyes este año", puntualizó en la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo".

Destacó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión se implementa desde el domingo 6 de julio a través del número 089 para que las víctimas denuncien de manera anónima. Y a partir de esta denuncia se inicia un proceso de investigación por parte de las unidad especializada contra la extorsión, esto gracias a la nueva Ley Nacional del Sistema de Investigación e Inteligencia.

"Lo importante es que una persona que sufre o que es víctima de una extorsión sepa que estamos ahí para apoyar, y que están todas las instituciones de Seguridad y procuración de justicia; estamos ahí para apoyar y para erradicar este delito que lo sufren muchas personas en nuestro país", agregó.

Explicó que la Ley General contra la Extorsión permitirá que todos los estados de la República tengan la obligación de legislar para combatir este delito, de acuerdo a la norma general.

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, precisó que derivado de la gravedad de este delito, así como sus repercusiones económicas, comerciales, físicas y psicológicas, la legislación general permitirá combatir la extorsión a través de herramientas de investigación eficaces bajo los principios de coordinación y colaboración institucional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la Estrategia Nacional contra la Extorsión se conforma de 5 ejes: 089 como número único de denuncia, cancelación inmediata de la cuenta telefónica que se usa para extorsionar y orientación a la víctima, apertura de denuncia en fiscalías estatales, se generará carpeta de investigación en caso de extorsión presencial, despliegue de células de inteligencia, investigación en la unidad especializada contra secuestro y la extorsión.



