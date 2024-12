´Es tiempo de mujeres sin violencia´: Claudia Sheinbaum

Por: El Mañana Staff

Noviembre 25, 2024 -

El Mañana / Staff.- Desde Álvaro Obregón, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la campaña nacional permanente "Es tiempo de mujeres sin violencia", como parte de las acciones para garantizar la igualdad sustantiva, la cual ya está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Ya en el 4o. constitucional dice que las mujeres deben tener igualdad sustantiva, que no debe haber salarios distintos para las mujeres y los hombres si hacemos el mismo trabajo y que no debe haber violencia contra las mujeres. Por eso ya está en la Constitución, ya se publicó, ya es parte de un decreto. Y, por eso, esta campaña que inicia, a partir del día mañana, que es tiempo de mujeres, pero no sólo es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres sin violencia", destacó durante el evento Pensión Mujeres Bienestar.

Destacó que la campaña, que se pondrá en marcha a partir de mañana en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, forma parte de las acciones del Gobierno de México para reconocer que mujeres, niñas y jóvenes, deben tener acceso a todos sus derechos.

"Ya quedó atrás eso de que ´calladita te ves más bonita´. No, eso ya no. Las mujeres tenemos voz, tenemos participación, entre todas y todos estamos construyendo un país más igualitario", agregó.

Señaló que gracias a que desde 2018 cambió el modelo económico, actualmente se apoya a 35 millones de familias con los Programas para el Bienestar, los cuales, el próximo año, tendrán una inversión social de casi un billón de pesos.

"Ayer me comentó la secretaria de Bienestar, Ariadna, que ya aprobaron todos los Congresos locales, el Congreso de la Unión, que todos los programas queden en la Constitución. Así que la próxima semana va a salir el decreto en el Diario Oficial de la Federación de que todos los Programas de Bienestar ahora son constitucionales", informó.

Explicó que, además de que se continuarán los apoyos ya existentes, se crearán tres nuevos Programas del Bienestar: la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que en 2025, en su primera etapa, apoyará a quienes tengan 63 y 64; la nueva beca universal de Educación básica "Rita Cetina Gutiérrez", que el próximo año iniciará beneficiando a estudiantes de secundaria; así como el programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad, quienes recibirán la visita en sus domicilios de 22 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que serán contratados. Dicha política integral, se complementará a través de las Farmacias para el Bienestar, que serán construidas el próximo año, y donde podrán ir por sus medicamentos de manera gratuita.

Ante las y los michoacanos, informó que más de 9 mil jóvenes de todo el país se han registrado a la convocatoria del Poder Ejecutivo como aspirantes para una candidatura para ser jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, honestos y honestas, del Poder Judicial, cuya elección será el próximo 1 de junio de 2025.

Detalló que como parte de los proyectos que se contemplan para Michoacán, se encuentra la implementación estufas para reducir el uso de leña en comunidades de pueblos originarios; se apoyará al campo con Cosechando Soberanía, cuyos trabajos comenzarán con la visita, dentro de dos semanas, del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; así como con el fortalecimiento de los Centros de Salud de la región a través del IMSS Bienestar.

La titular de la próxima Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora detalló que la campaña permanente Es tiempo de mujeres sin violencia, tiene un mensaje muy claro: que es una tarea de todas y de todos el que la violencia hacia las mujeres disminuya.

"Durante este gobierno ninguna mujer estará sola, porque tenemos a una gran protectora y defensora, que es la Doctora Claudia Sheinbaum. Así que aquí en Álvaro Obregón, Michoacán, les presentaremos el arranque de esta campaña permanente", señaló.

Agregó que el próximo año iniciará la entrega de una Cartilla de los Derechos de las Mujeres, así como la construcción de redes de apoyo en todo el territorio mexicano.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes precisó que en Michoacán se van a sumar a 48 mil mujeres de 63 y 64 años al programa Pensión Mujeres Bienestar, por lo que a partir de enero recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar para recibir su apoyo bimestral de 3 mil pesos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por escuchar las propuestas de infraestructura, medio ambiente, salud y educación del gobierno estatal y aseguró que trabajarán de la mano por el bien de todas y todos los michoacanos.

Al evento también acudieron el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel; la coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.





