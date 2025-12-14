Entrega Claudia Sheinbaum tierras de la Tarahumara a los Ódami

GUADALUPE Y CALVO, Chihuahua.- Como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de más de 3 mil hectáreas para el pueblo Ódami, que fue despojado de sus tierras y que hoy reciben justicia territorial en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

"Estamos una vez más aquí en la Sierra, ahora con el pueblo Ódami, para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido: 3 mil hectáreas que se están entregando el día de hoy para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia en el territorio, justicia territorial. Esto es parte del Plan de Justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara", informó.

Agregó que, sumado a la entrega de títulos de propiedad, las y los habitantes de la región serán incorporados al programa Sembrando Vida para impulsar el desarrollo de las familias; se atenderán, en coordinación con el Gobierno de Chihuahua, los baches; se ampliarán los centros de salud; se trabajará en el abasto de medicamentos y la construcción de la Escuela de Enfermería a un costado del Hospital de Guachochi para garantizar personal médico de la región.

Luego de escuchar a las y los pobladores del pueblo Ódami, la Jefa del Ejecutivo Federal se comprometió a atender las necesidades en materia de infraestructura carretera, electrificación, conectividad y de nuevas escuelas para el próximo año y regresar al territorio para supervisar avances.