Sheinbaum destaca programas sociales en Tlalnepantla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas de las Pensiones Mujeres Bienestar y de Adultos Mayores en Tlalnepantla, Estado de México.

Ya vamos a cumplir casi ocho años, el pueblo de México tomó una gran decisión, una decisión histórica, una decisión profunda, decidió tomar en sus manos el destino de la nación.

¿Qué programas se implementan en el Estado de México?

Recordó que fueron 36 años de gobiernos neoliberales que buscaron privatizar las empresas públicas y en lo que se dejó de invertir en educación pública e impusieron un modelo económico que solo aumentó las desigualdades.

Mientras que el actual gobierno, a través del modelo del "Humanismo Mexicano" y de la "Economía Moral", sacó a 13.5 millones de personas de la pobreza de 2018 a 2024, gracias al aumento del salario mínimo y al impulso de los "Programas para el Bienestar".

Destacó que, en el "Segundo Piso de la Cuarta Transformación", se da continuidad a los "Programas para el Bienestar" y en 2026 la "Pensión de Adultos Mayores" crece a 6 mil 400 pesos bimestrales; además de que se implementaron tres programas nuevos: "Pensión Mujeres Bienestar", la "Beca Rita Cetina" , y "Salud Casa por Casa".

Acciones del gobierno en Tlalnepantla

Señaló que fueron muchos años de abandono para el Estado de México, por lo que se puso en marcha el Plan Integral de la Zona Oriente, que representa más hospitales, universidades, preparatorias, mejor servicio de agua potable, de drenaje y menos baches.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que en el Estado de México más de 3 millones 400 mil personas ya reciben algún Programa para el Bienestar, por lo que la entidad cuenta con el padrón más grande de derechohabientes.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció que este año se inaugurará el Hospital de Valle Ceylán, con una inversión de más de mil 380 millones de pesos y contará con más de 150 camas, una sala de terapia intensiva con la más alta tecnología, más de 20 tipos de especialidades médicas y más de cinco quirófanos; además de que será sede del Centro Estatal para la Enfermedad Renal en el Oriente del Estado de México.

Detalles sobre el nuevo Hospital de Valle Ceylán

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México se van a construir dos Ciberbachilleratos en Tlalnepantla y los derechohabientes de las becas Rita Cetina y Benito Juárez hoy son más de un millón 620 mil en el Estado de México, con la meta de alcanzar 2 millones este mismo año.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, puntualizó que en diciembre se incorporaron mil 158 personas como beneficiarias de la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, alcanzando de este último las 424 mil 831 derechohabientes en la entidad.