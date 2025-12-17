Sheinbaum entrega libros a jóvenes de la colección 25 para el Veinticinco

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega gratuita de 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de Latinoamérica de la colección 25 para el Veinticinco del Fondo de Cultura Económica (FCE). En el evento, resaltó la importancia de la lectura en tiempo de las redes sociales e invitó a las y los jóvenes a seguir leyendo, porque lo que otorga un libro, no se encuentra en las redes sociales.

"Jóvenes mexicanos, sigamos leyendo, construyéndose como personas y como sociedad", añadió al hacer mención de la colección consta de 27 autoras y autores latinoamericanos que se repartirán en México y países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y Perú.

El director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, destacó que el objetivo de este esfuerzo internacional es que todas y todos en América Latina tengan acceso a un libro de 27 autoras y autores que se van a repartir en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y México. También reconoció a las maestras jubiladas que hacen posible la existencia de 24 mil clubes de lectura en el país.

¿Qué libros se están entregando a los jóvenes?

La lista de títulos y autores de la colección 25 para el Veinticinco la conforman: Juan Gelman–"Cómo tirar contra la muerte"; Nona Fernández–"Space Invaders"; Manuel Rojas–"El vaso de leche y otras historias"; Raúl Zurita–"Poemas"; Piedad Bonnett–"Los privilegios del olvido"; Gabriel García Márquez–"Operación Carlota"; Roberto Fernández Retamar–"Poemas"; Miguel Donoso Pareja–"La muerte de Tyrone Power"; Roque Dalton–"Las historias prohibidas de Pulgarcito"; Dante Liano–"Réquiem por Teresa"; Alaíde Foppa–"Vientos de primavera"; Miguel Ángel Asturias–"Week end en Guatemala"; y Carlos Montemayor–"Guerra en el paraíso".

Además, Fabrizio Mejía Madrid–"Disparos en la oscuridad"; Adela Fernández–"Duermevelas"; Guadalupe Dueñas–"Zapatos para toda la vida y otros cuentos"; Amparo Dávila–"Música concreta"; Sergio Ramírez–"El zorro"; José María Arguedas–"Canto kechwa"; Blanca Varela– "Canto villano"; Eduardo Galeano–"La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara"; Mario Benedetti–"Geografías"; Luis Britto García–"Habla palabra"; Osvaldo Bayer–"Los anarquistas expropiadores"; Juan Carlos Onetti–"El infierno tan temido y otros cuentos"; Andrés Caicedo–"El atravesado"; y Eduardo Rosenzvaig–"Mañana es lejos".