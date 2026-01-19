Salda Claudia Sheinbaum conflicto agrario de 80 años

San Miguel de Allende, Gto.- En San Miguel de Allende, Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de la documentación agraria que reconoce la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, que representa una solución pacífica a un conflicto de 80 años y que forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y Semidesierto de Querétaro.

"Por eso se hacen los Planes de Justicia, porque no es suficiente con que quede en la letra de la Constitución, sino que el gobierno tiene la obligación de hacer justicia para los pueblos. ¿Cómo se hace esa justicia? Pues trabajando con los pueblos, reconociéndolos y conjuntamente decidir qué es lo que se necesita.

"Lo primero es el reconocimiento de su tierra, de su tierra originaria y por eso nos da muchísimo gusto que hoy estemos entregando este reconocimiento de un nuevo ejido, el Ejido Nuevo Cruz del Palmar, que es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de todos de que se requiere entregar tierra al ejido, el reconocimiento de las tierras", destacó.

Detalló que el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí en Guanajuato y Querétaro incluye también la recuperación de la Capilla del Puerto de Calderón, la construcción de cinco comedores escolares, el Encuentro de Parteras en el nuevo Centro de Excelencia de Partería y Bienestar; 712 derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y entrega de mil 123 apoyos de vivienda; enfatizó que está pendiente el decreto y catálogo de lugares sagrados, restauración de capillas familiares y coecillos; atención sobre certeza jurídica de tenencia de la tierra; el reconocimiento de tierras ancestrales, dotación de agua potable, continuidad del programa Sembrando Vida, Gasolineras del Bienestar y anunció la inclusión de nuevos caminos artesanales, cuyo recurso se duplicará este año para todo el país.

Recordó que fue hasta la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno como se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma que se aprobó en 2024 y que se ampliará para que todas las comunidades indígenas reciban presupuesto directo a través del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (FAISPIAM), que en esa región ha otorgado 92.4 millones de pesos (mdp).

Reconoció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por iniciar los Planes de Justicia con una disculpa al pueblo Yaqui, y destacó su legado a través de su último libro "Grandeza", del cual leyó un fragmento que destaca la importancia de los pueblos originarios como esencia del pueblo de México.

El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que se han invertido 793.8 mdp en el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí en beneficio de 119 mil habitantes de 111 comunidades indígenas. Destacó acciones como la expropiación de 701 hectáreas (ha) para la recuperación de la Zona de Monumentos Arqueológicos "Cañada de la Virgen"; la construcción del Manantial La Victoria; la brecha de acceso a la ruta de peregrinación de la Santa Cruz; la construcción de 39 Casas de la Lengua indígena; y programas como Casas de la Niñez, la entrega de La Escuela Es Nuestra, Producción para el Bienestar en beneficio de 8 mil 50 productores; Fertilizantes para el Bienestar a mil 424 comunidades; Jóvenes Construyendo el Futuro a 712 jóvenes de la región; mil 123 apoyos de Por una Mejor Vivienda; 239 obras de electrificación de CFE en beneficio de 8 mil 400 habitantes y Caminos Artesanales. Así como el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar.

La directora de teatro y dramaturga, Jesusa Rodríguez, reconoció la visión de la Presidenta al poner como prioridad de su gobierno a los pueblos originarios y afirmó que continuarán las acciones en otras comunidades porque su gobierno "no va a descansar hasta hacer justicia a los pueblos originarios". A nombre de las autoridades indígenas, la delegada de Cieneguilla, Tierra Blanca, Guanajuato, Nadia Rodríguez Ramírez, agradeció el reconocimiento que la Cuarta Transformación ha tenido con los pueblos originarios y destacó la necesidad de que el desarrollo no implique la destrucción de los cerros y tierras de las comunidades indígenas.

Israel Ramírez González, presidente del Comisariado del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, San Miguel de Allende, Guanajuato, agradeció a la Jefa del Poder Ejecutivo Federal por el reconocimiento de este nuevo Ejido, que salda una deuda histórica con las comunidades indígenas de la región.

La acción forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato y semidesierto de Querétaro, que prioriza el reconocimiento de tierras ancestrales y el trabajo conjunto con las comunidades.