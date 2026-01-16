Sheinbaum dice que México comenzó a cambiar con la llegada de AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró a estudiantes que México comenzó a cambiar en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Durante la entrega de becas Rita Cetina en Ecatepec, Estado de México, Sheinbaum Pardo conversó con las y los adolescentes y llamó a que la ciudadanía siga activa para defender "la transformación".

"México era muy distinto, México comenzó a cambiar en el 2018 cuando llegó el presidente López Obrador en el gobierno (...). Y luego, después vino un periodo en México que se llama el periodo neoliberal, de 1983 al 2018, y el pueblo otra vez sufrió mucho.

"Y entonces, nosotros decimos que a partir del 2018 inició la cuarta transformación, nada más que está es muy buena. ¿Saben por qué? Porque no hubo guerra, fue pacífica, fue por el voto de las y los mexicanos que decidieron cambiar México.

"Y el pueblo tiene que seguir activo porque esta transformación hay que defenderla, no pueden llegar nuevos gobernantes que regresen al pasado porque hay derechos que se han ganado", declaró.

¿Qué programas de Bienestar se han implementado?

En su mensaje, alentó a las adolescencias a leer libros, no solo las redes sociales.

"¡No anden leyendo nomás las redes sociales, eh! Hay que leer libros, sus libros hay que leerlos, ahí se aprende mucho", expresó.

La titular del Ejecutivo federal acusó que antes no existía la pensión para personas adultas mayores ni la pensión para mujeres mayores de 64 años, ni otros programas de Bienestar que ahora ya son constitucionales.

Aseguró que por "muchísimos años" se dejaron de hacer escuelas y centros de salud, además que no se pavimentaba porque el dinero era para la corrupción: "Se lo embolsaban unos cuantos gobernantes o lo dejaban para unos cuantos, para los de arriba".

Acciones de la autoridad en favor de la educación

En el encuentro con los y las estudiantes, la titular del Ejecutivo federal hizo un recorrido por la historia de México y aprovechó para señalar a la Conquista.

"Les pedimos mamás y papás, la Presidenta, que dediquen su tiempo al estudio, es muy importante aprovechar la escuela", les dijo a las y los estudiantes.