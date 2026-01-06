Sheinbaum acusa ofensiva mediática y noticias falsas en 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que a lo largo de 2025 su gobierno enfrentó una intensa ofensiva mediática y una creciente difusión de noticias falsas, particularmente en redes sociales, a pesar de que recientes encuestas la colocan con niveles de aprobación superiores al 70%.

Cuestionada sobre estos sondeos, la Mandataria reconoció que el último año estuvo marcado por ataques informativos y campañas de desinformación vinculadas a distintos acontecimientos nacionales.

"Tuvimos un año, el 25, de mucha ofensiva mediática y en redes también", afirmó durante su conferencia.

¿Cómo afecta la desinformación a la aprobación de Sheinbaum?

Sheinbaum advirtió que el fenómeno de las noticias falsas se ha intensificado y representa un reto para la vida pública y democrática del país.

"La cantidad de noticias falsas que hay en las redes, de notas, de información, es cada vez mayor", señaló.

Acciones del gobierno ante la ofensiva mediática

En ese contexto, la Presidenta alertó sobre el impacto que puede tener el uso de la inteligencia artificial en la manipulación de contenidos y la construcción de narrativas engañosas.

"Con la inteligencia artificial y la manera en que se muestran las personas, es algo para el debate de todos", expresó.

Impacto de la inteligencia artificial en la información veraz

La jefa del Ejecutivo planteó que el desafío central es cómo garantizar el derecho de la ciudadanía a la información veraz.

Sostuvo que la respuesta de su gobierno para tener una alta aprobación "es por estar cerca de la gente, por no perder los principios".