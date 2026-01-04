´Estamos a favor de la solución pacífica´

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su gira de trabajo por el estado de Tlaxcala, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el Gobierno de México está a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, esto tras la intervención de Estados Unidos a Venezuela.

"Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, de igual manera el artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar sin una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas, ese es nuestro posicionamiento", señaló.

Destacó que con el Gobierno de Estados Unidos se tiene una buena relación de entendimiento, comunicación, de colaboración sin subordinación.