Sheinbaum da su primer Grito de Independencia resaltando a las mujeres en la historia de México

Esta noche, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su primer Grito de Independencia en el Zócalo capitalino, con motivo del 215 aniversario de la independencia de México.

A las 22:57 horas, la mandataria salió al balcón de Palacio Nacional acompañada de su esposo, saludó a la Bandera Nacional y fue recibida con aplausos y gritos de "¡Presidenta!" por miles de personas.

En un hecho sin precedentes, Sheinbaum rindió guardia de honor frente al retrato de Leona Vicario, reconocida en 1823 como "Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria". Según la Presidencia, se trata de la primera vez que un retrato de una mujer ingresa a la galería principal de Palacio Nacional.

Durante su primer Grito de Independencia, la presidenta destacó el papel de las mujeres en la historia de México y la dignidad del pueblo mexicano, con el siguiente mensaje:

"Viva la Independencia, Viva Miguel Hidalgo y Costilla, Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón, José María Morelos y Pavón, Viva Ignacio Allende, Viva Gertrudiz Bocanegra, Viva Manuela Medina 'La Capitana', Viva Vicente Guerrero, Vivan las Heroínas Anónimas, Viva las Heroínas y Héroes que nos Dieron Patria, Vivan las Mujeres Indígenas, Vivan Nuestros Hermanos y Hermanas Migrantes, Viva la Dignidad del Pueblo de México, Viva la libertad, Viva la Igualdad, Viva la Democracia, la Justicia, Viva México, Libre, Independiente y Soberano. Viva México, Viva México, Viva México."

El acto también tuvo elementos inéditos: por primera vez, la escolta que acompañó a la Bandera Nacional estuvo conformada únicamente por mujeres militares del Heroico Colegio Militar, y la teniente Jennifer Samantha Torres Jiménez entregó la bandera a la presidenta.

Sheinbaum portó un vestido morado con bordado artesanal nahua de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, diseñado por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre y confeccionado por Rocío Castro, un gesto hacia el movimiento feminista que resaltó la riqueza cultural de México.

A las 23:17 horas, la presidenta se retiró del balcón, saludando a los asistentes. Posteriormente, La Arrolladora Banda el Limón amenizó a los miles de espectadores reunidos en el Zócalo.