Claudia Sheinbaum celebra "7 Años de Transformación"

Ante una multitud en el Zócalo de la Ciudad de México y calles aledañas, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la celebración por los "7 Años de Transformación", donde advirtió que, pese a campañas sucias, compra de bots y alianzas "en México y en el extranjero", no lograrán derrotar al pueblo mexicano ni a su gobierno.

Acompañada de integrantes de su gabinete, gobernadores, legisladores y dirigentes de Morena, PT y Partido Verde, la Mandataria aseguró que el país ya cambió y no regresará al "régimen de privilegios" que, dijo, caracterizó a administraciones pasadas.

"Me informan que somos más de 600 mil personas que nos hemos congregado el día de hoy", inició la jefa del Ejecutivo federal antes de lanzar un mensaje directo a sus opositores: "Por más campaña sucia, por más compra de robots, por más alianzas con grupos de interés, por más consultores que inventen mentiras... no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta".





Oposición y campañas sucias no detendrán al gobierno

Sheinbaum afirmó que, a poco más de un año de su administración, se consolida un gobierno honesto, humanista y comprometido con el bienestar de la población. Sostuvo que el proyecto de nación que encabeza demuestra que la modernidad puede construirse "desde abajo", sin exclusión y con justicia social.

Durante su discurso, la Presidenta acusó que los gobiernos neoliberales dañaron profundamente a México durante 36 años, dejando pobreza, desigualdad, entrega de recursos naturales, pérdida de soberanía y corrupción.

"Lo que no puede volver a ocurrir en nuestro querido México es regresar al tiempo de los privilegios, cuando el gobierno era un instrumento de unos cuantos. Eso ya no es opción, el gobierno está para servir al pueblo de México", afirmó.



