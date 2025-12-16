Alex Tonatiuh Márquez deja el cargo de director de ANAM: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que dejó de laborar Alex Tonatiuh Márquez Hernández como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM).

Detalles sobre la destitución de Alex Tonatiuh Márquez

La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum se enmarca en un contexto de cambios en la administración pública, donde se busca optimizar la gestión de las aduanas en el país. Márquez Hernández ocupaba el cargo desde hace un tiempo y su salida ha generado diversas reacciones en el ámbito político y administrativo.

Reacciones a la salida de Alex Tonatiuh en la ANAM

La destitución de Márquez ha suscitado comentarios entre funcionarios y expertos en aduanas, quienes analizan las implicaciones de este cambio en la Agencia Nacional de Aduanas. Se espera que la nueva dirección implemente estrategias que fortalezcan la investigación aduanera y mejoren la eficiencia en los procesos.

Impacto del cambio en la Agencia Nacional de Aduanas

El cambio en la dirección de Investigación Aduanera podría tener un impacto significativo en la operatividad de la ANAM, especialmente en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado la importancia de contar con un equipo comprometido y eficiente para enfrentar estos desafíos.