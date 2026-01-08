Sheinbaum: nuestro compromiso es que cada año bajen los delitos

CUERNAVACA, Mor.- Tras informar que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en 40%, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el compromiso de su gobierno es seguirlos bajando cada año.

"Es difícil tener una meta de un número. Nuestro compromiso es que cada año vamos a seguir bajando cada mes y cada año, vamos a seguir bajando no solo los homicidios, sino también muchos delitos que se conocen como delitos patrimoniales, que le afectan mucho a la ciudadanía", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre los homicidios en Morelos?

"(...) Vamos a seguir disminuyendo estos delitos junto con la extorsión. Nuestro compromiso de seguirlo haciendo. Realmente las 32 entidades de la República han bajado los delitos. En aquellas entidades donde ha subido un poco, son entidades que tienen muy pocos homicidios", añadió.

La mandataria federal aseguró que en Morelos se tiene "un trabajo muy importante" y reconoció a la gobernadora Margarita González porque "ha hecho un gran trabajo".

Acciones del gobierno para reducir delitos en Morelos

Indicó que en el estado se aumentó en 2025 el 60% del salario de los policías, así como el número de elementos y equipamiento.

"Necesitamos trabajar todos los días más", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.