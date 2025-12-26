Sheinbaum destaca a México como segundo país con menos desocupación

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que México cerró el 2025 como el segundo país con menos desocupación, después de Japón.

"La transformación da resultados", expresó Sheinbaum en sus redes sociales al compartir una gráfica de los países con menos desocupación.

México se posiciona detrás de Japón en desocupación

En primer lugar, aparece Japón, con 2.6%, seguido de México con 2.7%, mientras que la tercera posición la ocupa Alemania con 3.8%.

Claudia Sheinbaum comparte estadísticas de empleo

Siguen Países Bajos, con 4%; Australia, 4.3%; Estados Unidos, 4.6%; Irlanda, 4.9%; Austria, 5.8%; Italia, 6%; Bélgica, 6.4%; Francia, 7.7%; Suecia, 9.1%; Finlandia, 10.3%; y España con 10.5%.