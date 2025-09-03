El país tiene rumbo: Olga

Al rendir su primer informe de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de la pobreza y la desigualdad y los avances del segundo piso de la cuarta transformación. La senadora Olga Sosa indicó que el país tiene rumbo y la democracia se ha fortalecido, México es el único país en el mundo cuyos tres poderes de la unión emanan del voto universal, libre y secreto, el pueblo manda, señaló.

En el informe de gobierno destacó la cobertura de 32 millones de familias que reciben al menos uno de los 20 programas de bienestar, además de las acciones en favor del derecho a la educación, salud y vivienda.

De manera concreta, en menciones de proyectos de Tamaulipas destacan la apertura de los dos hospitales del sector salud, del ISSSTE e IMSS Bienestar en la zona sur de Tamaulipas que de manera conjunta representan alrededor de 250 camas censables, quirófanos, bancos de sangre y servicio de quimioterapia; las carreteras del Puente Internacional Laredo que ampliará por 8 kilómetros y diez carriles la oportunidad para eficientar el flujo carretero, además, el corredor golfo de México que representa una red carretera de 503 kilómetros de infraestructura para conectar el sur con el centro y la frontera tamaulipeca.

Tema sensible para los agricultores es la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 que permitirá producir más con menos agua; Tamaulipas fue incluido en los 20 proyectos del Plan Nacional Hídrico al construir la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria.

Destaca la ruta de Saltillo-Nuevo Laredo del tren de pasajeros que integrará a tres estados a través de 393 kilómetros de vía y once estaciones con capacidad para transportar hasta 500 pasajeros.