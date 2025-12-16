Sheinbaum habla sobre llamada de Harfuch con Anandasangaree

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la llamada del lunes del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con su homólogo canadiense, Gary Anandasangaree, es parte de la relación de los dos países.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la llamada con Canadá?

En su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que hubo una reunión del G7 a la que no pudo asistir México. "Es parte de la relación que se tiene, tanto con Canadá, Estados Unidos, como con otros países del mundo. Y había habido una reunión del G7 en donde había sido invitado México; no se pudo asistir y pues está recuperando esta llamada, particularmente en la relación con Canadá", dijo.

Acciones de la autoridad en la cooperación internacional

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana agradeció al Ministro de Seguridad de Canadá la conversación telefónica de ayer. "Avanzamos en prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá-México, con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras naciones", señaló García Harfuch.

Detalles de la conversación entre García Harfuch y Canadá

En redes sociales señaló que sostuvieron un diálogo franco y productivo para fortalecer la seguridad bilateral entre México y Canadá.