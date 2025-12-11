Claudia Sheinbaum convoca a estados a reducir extorsión

En la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 8 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas es reducir y erradicar coordinadamente este delito y con ello avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad.

¿Qué medidas incluye la Ley General para Prevenir la Extorsión?

"Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión".

Añadió que anteriormente la extorsión dependía de la denuncia ciudadana, por lo que la Ley General persigue de oficio este delito y la responsabilidad ya no recae en la víctima. Además, señaló que el registro telefónico ayudará a que el teléfono celular no sea utilizado como una vía para la extorsión.

Acciones de la autoridad en la reducción de delitos

En la reunión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que en estos primeros 14 meses de gobierno se logró la reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos; la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas y más de 311 toneladas de droga asegurada, el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas.

En el combate a la extorsión, destacó la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades del país.