Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor de elementos de las Fuerzas Armadas, quienes llevan ayuda mediante el Plan DN-III-E a las poblaciones que sufrieron daños por las intensas lluvias registradas la semana pasada principalmente en cinco estados del país.

A través de redes sociales, la Mandataria federal compartió un video donde se observa a militares preparar un helicóptero, así como cajas que contenían víveres y ayuda para las personas damnificadas.

En el video se observa a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aplicar las acciones establecidas en el Plan DN-III-E, así como un panorama de las inundaciones vistas desde arriba en localidades que se encuentran bajo el agua.

Sheinbaum Pardo resaltó que los elementos del Ejército "ayudan al pueblo con estrategia y lealtad, siempre con el corazón en la mano".

Suman 72 fallecidos tras las intensas lluvias

México fue azotado por intensas lluvias desde hace unas semanas, dejando inundaciones, deslaves y personas damnificadas al perder sus pertenencias e incluso sus viviendas.

Aunque las lluvias han permeado en todo el país, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí fueron las entidades federativas que sufrieron graves afectaciones por este fenómeno natural que dejó a comunidades incomunicadas y severamente dañadas en su infraestructura.

Estas lluvias han dejado a su paso 72 personas fallecidas y 48 no localizadas.

Del total de fallecimientos, Hidalgo reporta 21 personas fallecidas y 29 personas no localizadas; Puebla con 18 personas fallecidas y 5 no localizadas; Querétaro con un deceso.

Veracruz registra 32 personas fallecidas, y 14 personas desaparecidas por las intensas lluvias; San Luis Potosí no reporta ningún caso.

Envían ayuda a poblaciones damnificadas por lluvias

Además de la ayuda recaudada en centros de acopio y de las Fuerzas Armadas, gobernadores de Morena y de oposición se han solidarizado y han enviado comida, maquinaria y personal, para apoyar a la población afectada por la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias.

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob), agradeció el apoyo que han enviado los mandatarios estatales.