Sheinbaum destaca golpe al Tren de Aragua en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el golpe contra la organización criminal Tren de Aragua en la Ciudad de México, con la detención de varios de sus integrantes.

Acciones de la autoridad contra el Tren de Aragua

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció las acciones del gabinete de Seguridad y la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

"Está trabajando muy bien el gabinete de Seguridad, la verdad. Ahora con mucho más coordinación con la Fiscalía General de la República. "Hay muchísimas órdenes de aprehensión que existían que se están cumplimentando, y haciendo más investigación e inteligencia. Y se van a seguir dando resultados, como lo hemos dicho en seguridad es la atención a las causas y avanzar en la cero impunidad", dijo.

Detalles sobre las detenciones en Ciudad de México

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó el martes de la detención de seis integrantes del Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Mencionó que entre las personas detenidas está Lesli Valeri "N", identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

Añadió que también fue detenido Bryan "N", operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.