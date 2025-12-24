Claudia Sheinbaum envía mensaje de Navidad a familias mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deseó esta noche feliz Navidad a todas las familias mexicanas, y afirmó que en cada rincón del país hay esperanza, amor y fraternidad.

En un video difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por México.

"Deseamos feliz Navidad a todas las familias mexicanas. Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país.

"Lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por nuestro querido México".

Acompañada por su esposo Jesús María Tarriba, la Mandataria federal señaló que lo más importante no es lo material, sino los valores, el amor por los demás, el amor por la familia y el amor a México.

"Que esta Nochebuena nos abrace como nación que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza. Que el orgullo de ser mexicano nos acompañe hoy y siempre.

"Nuestra grandeza cultural nos alimenta. Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores, el amor por los demás, el amor por la familia y el amor a nuestro querido México".

¿Qué destacó Claudia Sheinbaum en su mensaje navideño?

En el video grabado en los pasillos de Palacio Nacional, en donde destacó el árbol de Navidad que fue adornado con juguetes tradicionales mexicanos y nochebuenas, la presidente Claudia Sheinbaum recordó a los millones de paisanas y paisanos que estén lejos de sus familias en México.

También reconoció la labor que realizan trabajadoras y trabajadores que están lejos de casa esta Nochebuena para que otros estén a salvo, como bomberas, bomberos, trabajadoras y trabajadores de la salud y del transporte, policías, e integrantes de las Fuerzas Armadas.

"Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza. En una casa, en un barrio, colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo, en el campo, en la costa y en el desierto, en el norte, en el centro y en el sur, sureste de nuestro hermoso México, hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos".

Afirmó que los mexicanos somos un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierten lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida los suyos.

"Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña.

"Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma. Gracias también a todas las niñas y a los niños que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar".

El esposo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús María Tarriba, deseó la mejor de las Navidades para todos los mexicanos.

"Con todo nuestro cariño, les deseamos la mejor de las Navidades y que la pasen en paz y unión. ¡Felicidades!".