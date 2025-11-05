Sheinbaum levanta denuncia contra hombre por acoso

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó esta mañana en su conferencia matutina cómo fue el caso de acoso que tuvo ayer martes, en calles de la CDMX, por parte de un sujeto.

"Sí sentí la cercanía de este personaje, está totalmente alcoholizado", señaló. "Esto es algo que viví como mujer [...] lo he vivido antes, cuando era estudiante, cuando era joven", apuntó.

También señaló que presentó la denuncia contra el sujeto. "Si no presento yo el delito, ¿en qué condiciones se quedan todas las mexicanas?". "Esto no debe ocurrir, nuestro espacio personal no lo puede vulnerar nadie", dijo.

Anuncia que revisará si el acoso es un delito penal en todos los estados, así como una campaña antiacoso, de la mano de la Secretaría de las Mujeres.