Sheinbaum habla sobre tema de aranceles a productos asiáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la recién aprobada reforma que permite la imposición y el incremento de aranceles a productos provenientes de Asia, no está dirigida a China.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que la ley busca incrementar aranceles a productos con los que México no tiene tratado comercial.

¿Qué implica la reforma arancelaria en México?

En conferencia de prensa matutina indicó que con esta reforma busca fortalecer la producción de productos mexicanos. "No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante, es a los países con los que no tenemos tratado comercial, porque sino parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio, no. Sencillamente por el Plan México nosotros definimos una estrategia. ¿Qué estrategia es? Que se produzca más en México", aclaró la Presidenta.

"Hubo varias reuniones con los empresarios mexicanos de una primera propuesta que se hizo en donde los propios empresarios nos dijeron, no solo mexicanos empresas también internacionales que están en México donde nos dijeron que si se ponían tantos aranceles, pues iba afectar al precio de los productos en nuestro país. Entonces se fue disminuyendo de manera muy importante", explicó.

Acciones del gobierno ante la reforma arancelaria

En Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que previo a la aprobación de esta reforma hubo también comunicación con Corea del Sur y China para explicar cuáles eran las razones de esta reforma.

"Y cambió bastante de la propuesta original a la propuesta que finalmente se aprobó en la idea de que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco pues generemos un problema al economía nacional", comentó.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México tiene la mejor disposición de seguir trabajando con los gobiernos de China, Corea y otros países con los que no se tiene un acuerdo comercial.

Reacciones de Corea y China sobre la reforma

Indicó que hasta ahora no ha habido algún reclamo por parte del gobierno de China por esta reforma.

"Siempre va haber nuestra buena voluntad para poder tener mesas de trabajo y es muy importante que se conozca cuáles son las razones que se tomaron de la propuesta que se hizo y las también observaciones que se hicieron por parte del Congreso", expresó.

Adelantó que el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard va a estar informando de este tema el día de hoy.