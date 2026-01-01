Caso Rafael León: un giro en la imputación

Rafael León Segovia, periodista conocido por cubrir la nota roja en la región de Coatzacoalcos, fue vinculado a proceso este martes por el delito de encubrimiento, tras haber sido detenido inicialmente por terrorismo, acusación que generó críticas nacionales.

Como medida preventiva, se le impuso un año de arresto domiciliario mientras continúa la investigación.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el caso de Segovia?

El caso alcanzó relevancia mediática luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara la imputación, afirmando que no entendía "por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo" y subrayando que la libertad de expresión está por encima de todo. Tras las declaraciones de la mandataria, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respaldó la postura de Sheinbaum, aunque días antes había defendido la acusación inicial, señalando que se contaba con bases para la detención.

Acciones de la fiscalía en la investigación del periodista

Organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos han manifestado su preocupación por el caso. Artículo 19, en particular, condenó la acusación de terrorismo y pidió a la Fiscalía actuar con imparcialidad, evitando el uso del derecho penal como mecanismo de censura o represalia. La organización alertó que este caso podría sentar un "peligroso precedente" para la libertad de expresión en México.

Impacto de la detención de Segovia en la libertad de expresión

Por su parte, la fiscal del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que las investigaciones se llevarán a cabo con transparencia y respeto a la libertad de expresión.