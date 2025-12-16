Sheinbaum: Se están cerrando algunas filiales de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestionada sobre el envío de combustible a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que algunas filiales de Pemex están cerrando porque "no tienen sentido".

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el envío de combustible a Cuba?

En su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que filiales como Gasolinas Bienestar, creadas en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no están fuera de la ley, además que "no hay nada oscuro" en la conformación.

"Pemex tiene filiales, tanto en la ley anterior como las leyes actuales, de hecho se abrieron durante todo el periodo ya de Peña 30 y tantas filiales. Ahora Pemex, lo que está haciendo es cerrar algunas filiales que no tienen sentido (...). Estamos buscando disminuir, pero hay algunas que no se pueden quitar porque le ayudan a Pemex", dijo la Mandataria federal.

Acciones de Pemex respecto a sus filiales

"No es algo extraño que haya creado el presidente López Obrador que esté fuera de la ley", agregó. Destacó que comunidades rurales o indígenas tienen Gasolineras del Bienestar para ayudarles en la distribución de gasolina y de diésel, "y también pues les da un ingreso a las comunidades": "Esto se creó con el presidente López Obrador, está filial que ayuda a las comunidades".

Sobre el envío de combustible a Cuba, la titular del Ejecutivo federal indicó que no hay problema en que se conozca la información porque todas las filiales están obligadas por la Ley de Transparencia a dar su comunicación. Reconoció que también se ha dado ayuda humanitaria a la isla.

Detalles sobre Gasolinas Bienestar y su impacto

Pidió a Pemex y a la Secretaría de Energía que expliquen cómo funcionan las filiales pues "no es que haya habido una empresa particular que se haya creado con este motivo" para enviar combustible a Cuba. "No hay nada oscuro en la conformación de las filiales de Pemex", expresó.