Alistan 77 inmuebles para tren a Pachuca

Pachuca, Hidalgo.- El Gobierno federal alista la ocupación temporal inmediata de 77 inmuebles privados, para facilitar las obras del Tren AIFA-Pachuca en ocho municipios de Hidalgo y el Estado de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene listo el decreto para la ocupación temporal, primera vez que su Administración aprovechará esta figura, introducida en la Ley de Expropiación por el ex Presidente Felipe Calderón, y rara vez utilizada hasta el sexenio pasado, cuando se aplicó en varias ocasiones para el Tren Maya.

Con esta figura, el Gobierno no requiere de los trámites de un decreto de expropiación para tomar el control de los 77 inmuebles que requiere el AIFA-Pachuca, mismos que cubren una superficie de 21.8 hectáreas.

Los inmuebles se ubican en los municipios mexiquenses de Tecámac y Temascalapa, así como en Tizayuca, Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Zapotlán de Juárez, Zempoala y Mineral de la Reforma, todos en Hidalgo.

"Debido a la trascendencia del proyecto Tren Interurbano AIFA-Pachuca y a efecto de evitar pérdidas económicas innecesarias al erario, es preciso fortalecer la viabilidad técnica durante la construcción del proyecto, por lo que, resulta procedente decretar la ocupación temporal inmediata de los 77 inmuebles identificados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)", explica el proyecto de decreto.

También justifica que los inmuebles cuentan con una ubicación "estratégica e idónea" para las obras del tren.

Agrega que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) es la que deberá pagar las indemnizaciones a las personas afectadas.

El artículo 2 Bis de la Ley de Expropiación prevé desde 2012 este tipo de ocupaciones temporales inmediatas, y también ordena que se compense a los dueños de los terrenos afectados con una indemnización "a valor de mercado".

Los afectados pueden impugnar judicialmente esta medida. "El decreto en el que se ordene la ocupación temporal o la limitación de dominio no admitirá recurso administrativo alguno y sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo", dice la ley.

El Tren AIFA-Pachuca, de 51.7 kilómetros, será la continuación del Suburbano que irá de la Ciudad de México al AIFA. Tendrá tres estaciones y cinco paraderos, además de dos viaductos de casi seis kilómetros.

El Gobierno estima que el AIFA-Pachuca costará 51 mil 874 millones de pesos, pero las obras fueron asignadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que no publica sus procedimientos de contratación ni otros detalles del proyecto.