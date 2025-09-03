Samuel García anuncia visita de Claudia Sheinbaum a Nuevo León

La Presidenta Claudia Sheinbaum no vendrá el sábado a Nuevo León a arrancar las obras para el Tren del Norte, sino a dar su Informe de Gobierno en la Macroplaza.

La visita es parte de una gira nacional, que inicia el viernes en Guanajuato, Aguscalientes y Zacatecas.

El sábado, Sheinbaum visitará Durango, Sonora y Nuevo León, donde se presentará a las 18:00 horas, según adelantó el Gobernador Samuel García.

"Va a tener su Informe de primer año, y enfocado al final en Nuevo León", dijo.

"Yo estoy muy entusiasmado de que dé a conocer todos los proyectos que están haciendo aquí, como el Tren del Norte, entre otros... va a ser en la Macroplaza y la vamos a recibir con mucho gusto".

García descartó tener alguna petición específica para la Presidenta, pues ya están en marcha varios proyectos.

"También (hay que) ser medidos porque henos estado teniendo reuniones con ella, una cada dos meses y, como viene el Mundial, ya nos está etiquetando dinero para todas las carreteras federales, pavimentadas; el aeropuerto renovado; la aduana; el Finadin nos está enviando recursos para cambiar señalética", dijo.

"Ya nos está ayudando bastante, tampoco hay que excedernos, y el sábado esperar a ver qué otras noticias trae, por lo pronto lo del tren es un dineral".