Sheinbaum llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó esta tarde a la reunión con las y los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

La jefa del Ejecutivo federal llegó a las 14:30 horas al Museo Kaluz, ubicado a un costado de la Alameda Central, en el centro de la Ciudad de México.

Al Museo Kaluz han llegado Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Rolando Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, además de Carlos Slim Domit, de Grupo Carso, así como Claudio X. González Laporte.

¿Qué se discutió en la reunión con el CMN?

Esta mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que en 2026 se va a fortalecer la inversión pública con inversión mixta, para la infraestructura en nuestro país.

La Mandataria federal destacó la creación del Consejo para la Promoción de Inversiones, tras haberse reunido en Palacio Nacional con empresarios.

Explicó que se pueden generar proyectos de inversión mixta sin ceder concesiones: "Sencillamente financiamientos mixtos que nos permitan avanzar en la infraestructura del país".

"Entonces, el año que entra va a haber mucha más inversión que la que tuvimos este año para carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, agua. Entonces, la infraestructura pública, fundamental para el desarrollo del país y después lo que tiene que ver con el Plan México, que es fortalecer las cadenas de valor (...)".

Acciones de la autoridad para fortalecer la inversión pública

Sobre el Consejo para la Promoción de Inversiones, la Mandataria federal resaltó el encuentro que tuvo ayer con empresarios y empresarias: "Me dio mucho gusto porque están muy dispuestos a ayudarnos, no solamente a sus propias inversiones, sino que ellos mismos promuevan la inversión nacional y extranjera en nuestro país".

Al preguntarle qué le dirá mañana al presidente de EU, Donald Trump, en el encuentro que sostendrá en Washington DC en el marco de la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol 2026, la Mandataria federal respondió: "¡Viva México!", expresó.