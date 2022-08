Sheinbaum se posiciona rumbo a 2024

La cantidad de impugnaciones a la elección de los 3 mil congresistas –10 por cada uno de los 300 distritos federales–, por acarreo, relleno de urnas, la intervención de funcionarios de gobierno, compra y coacción de votos, desorganización y otras malas prácticas pone en duda la legalidad del proceso interno de Morena.

"No hay incertidumbre en los resultados, las sábanas fueron públicas en los centros de votación, la Comisión de Elecciones no ha publicado a nivel nacional el agregado de resultados porque estamos atendiendo las quejas"

Sin embargo, su dirigente Mario Delgado ya adelantó que no se anulará: "No hay incertidumbre en los resultados, las sábanas fueron públicas en los centros de votación, la Comisión de Elecciones no ha publicado a nivel nacional el agregado de resultados porque estamos atendiendo las quejas", justificó en conferencia de prensa el miércoles 3.

En tanto, el lunes 1 el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su partido al afirmar que, aun cuando hubo irregularidades, no tiene "nada que ver con lo que ellos han hecho", en referencia a los partidos políticos que hoy son oposición. Por el contrario, celebró la participación de 2.5 millones de militantes.

Ese mismo día, en su conferencia, Sheinbaum Pardo minimizó las denuncias por irregularidades al decir que fueron "casos aislados". Declaró: "En general, por lo menos mi percepción y de lo que tengo información y viví cuando fui a ejercer mi derecho a votar, fue en realidad una gran participación, una participación masiva en la ciudad".

Ninguno de esos líderes morenistas aceptó que esas prácticas que tanto criticaron cuando eran oposición se repitieron ahora entre sus militantes; al contrario, las justificaron con el argumento de que el proceso de afiliación y votación fue "abierto" y "democrático".

La elección del 30 y 31 de julio fue el primer paso de Morena, el partido hegemónico en el gobierno, para la integración del Congreso Nacional que se realizará los próximos 17 y 18 de septiembre. Quienes logren tener el control y piezas clave en ese órgano de decisión y en las direcciones estatales, irán un paso adelante para la designación de la Comisión Nacional de Encuestas y la Comisión Nacional de Elecciones. De éstas saldrá el método para elegir a la persona que será candidata de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

Prácticas de antaño

En la Ciudad de México, uno de los bastiones de Morena y, en particular de López Obrador, las prácticas de acarreo, "pase de lista", afiliación obligada y voto forzado, esas que el partido ha criticado históricamente, fueron minimizadas desde los primeros minutos después de cerradas las casillas.

A las 22:30 horas del sábado 30, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego Calvo, reconoció: "Tuvimos algunos casos de acarreo excepcionales, que vamos a revisar y verificar, porque hay algunas pruebas y, en su caso, vamos a presentar las denuncias. En general, la participación fue importante y se llevó a cabo el proceso de manera civilizada. El partido abrió las puertas a los ciudadanos".