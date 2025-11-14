Sheinbaum destaca nueva Ley de Telecomunicaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la reunión que tuvo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se van a seguir manifestando las diferencias que se tengan con los medios.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la nueva Ley de Telecomunicaciones para favorecer a las audiencias.

"Asistí más allá de las diferencias que podemos seguir teniendo y que las vamos a seguir manifestando, y muchos de los medios, como lo he dicho, más que medios de comunicación se convirtieron en propaganda política del conservadurismo", dijo al mencionar un acercamiento para la reforma electoral.

¿Cuál es el contexto de la reunión?

Recordó que hizo un llamado a que se avance en las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial y el uso de los algoritmos.

"Los medios siempre se han quejado de que en las épocas electorales el espacio que se da a los partidos políticos para la propaganda, pues muchas veces no se utiliza de la mejor forma; entonces un anuncio, un spot que se llama, de un partido político se repite 10 veces el mismo día y eso pues lo único que hace es que la gente le apague al radio, ni le sirve a los propios partidos", dijo.