Jóvenes apoyan a Sheinbaum y la 4T

Con canciones de reguetón de Bad Bunny y mucho perreo, decenas de jóvenes se unieron en El Caballito para participar en el "Perreo por la Paz", en el marco de la celebración en el Zócalo de "los 7 años de la transformación".

Provenientes de distintos estados, las y los jóvenes escribieron pancartas de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, perrearon, lanzaron porras, tunearon gorras y se movieron al ritmo de batucada. Una botarga de dinosaurio protestaba contra el periodo neoliberal.

¿Qué actividades se realizaron durante el Perreo por la Paz?

Al ritmo de "baila morena, baila morena", un reguetón de Héctor & Tito, los jóvenes prendieron el ambiente en las principales calles de la capital del país. En videos que circulan en redes sociales, se observa a cientos de jóvenes perrear y avanzar por las calles de la capital al ritmo de la canción con la frase de Sheinbaum que dice: "Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Ya no va a estar el examen de Comipems...".

Además, algunos desde sus megáfonos decían "que no les digan, que no les cuenten, la Generación Z no existe". Entre mensajes como "nos mueve el amor", "Jóvenes por la transformación" y "No a la intervención gringa", las juventudes también usaron la imagen de la Virgen de Guadalupe para protegerse de "los fachos".

Detalles de la participación de jóvenes en el Zócalo

En el marco de la marcha por los siete años de "la transformación", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que las juventudes mexicanas vayan a marchar con el "perreo por la paz", canción viral en TikTok en la que la mandataria mexicana expresa que "vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa".

En su conferencia mañanera de este miércoles 3 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cantó el fragmento y reconoció a la joven de Jalisco que hizo viral este perreo en la red social. "Ya que vayan a marchar con esta cancioncita, eso no lo sabía. Es noticia", expresó la titular del Ejecutivo federal. Comentó que en sus giras por el país incluso le cantan la canción.

Reacciones de Claudia Sheinbaum sobre el evento

Durante su mensaje en el Zócalo, la presidenta habló sobre la asistencia de jóvenes y dijo: "Que nadie se equivoque, los jóvenes están su gran mayoría con el movimiento de transformación". También reconoció a las personas por tener repleto el Zócalo con la asistencia de 600 mil simpatizantes, donde, dijo "tantas veces" se han reunido para defender la democracia, el petróleo, la soberanía y el bienestar.