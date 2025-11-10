Sheinbaum anuncia "Mundialito Social" y rutas turísticas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026, que confió en que sea un momento de alegría para las infancias y juventudes del país.

¿Qué actividades se anunciarán para el Mundialito Social?

Durante la presentación de la Copa FIFA 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos, Sheinbaum Pardo anunció el "Mundialito Social" con actividades para desarrollar alrededor del evento, como la construcción de canchas deportivas, mundialitos en todo el país, torneos y distintas acciones.

También mencionó que habrá rutas turísticas para que las y los visitantes visiten pueblos mágicos y el Tren Maya. La Presidenta reconoció el trabajo de Gabriela Cuevas y de Rosa Icela Rodríguez por la coordinación en los trabajos para este evento deportivo.

¿Cuál es la importancia de este evento para México?

Dijo que este evento deportivo representa un momento muy especial para México porque aquí será la inauguración: "Es un momento no solamente de ver el futbol, el mejor futbol, sino también para compartirle al mundo de lo que es México, no solo de enorme grandeza cultural, sino un momento histórico". Destacó que para este Mundial van a venir 5.5 millones de visitantes y habrá una derrama económica "muy importante".

Destacó una inversión de 9 mil millones de pesos para remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además que ya va a estar listo el tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Buenavista. "Es un momento extraordinario para el país, son miles de millones de personas que van a ver la inauguración", dijo al mencionar que también es un momento para reconocer la amistad con Estados Unidos y Canadá.

¿Qué se espera de los gobernadores en relación al evento?

"Y la importancia del Tratado comercial", añadió. Señaló que en los próximos días los gobernadores de Nuevo León, Samuel García; de Jalisco, Pablo Lemus; y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, darán más información de las actividades en sus entidades. Llamó a promover el futbol femenil y apuntó que es un momento para poner en el centro los acuerdos y la gran relación con Estados Unidos y Canadá.