Recibe Claudia Sheinbaum a Primer Ministro de Canadá

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, fue recibido en Palacio Nacional en una ceremonia oficial de bienvenida encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mandataria, junto con su esposo, Jesús María Tarriba, recibió a Carney y Diana Fox en la puerta de honor de Palacio Nacional -que da a la plancha del Zócalo- para un breve acto protocolario que incluyó la toma de fotografía oficial.

Tras la ceremonia, que arrancó con los himnos nacionales de ambas naciones, habrá una reunión de trabajo entre ambos Mandatarios junto con miembros de sus gabinetes y, después, a las 15:30 horas, participarán en una mesa redonda con líderes empresariales de México y Canadá.

Los canadienses arribaron a bordo del vehículo que los trasladó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en donde aterrizaron esta mañana y fueron recibidos por el Canciller Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco, Jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE.

De acuerdo con fuentes, en las reuniones estarán presentes Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, y Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía.

En días recientes, Sheinbaum declaró que las conversaciones girarán en torno a la actividad minera canadiense en México, los visados especiales de trabajo y la agenda binacional.

En tanto, la oficina del Primer Ministro destacó que también se abordarán los preparativos para la siguiente Copa Mundial de Futbol y el intercambio económico.

Hacia las 17:00 horas, los funcionarios ofrecerán una conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la que se espera revelen detalles sobre los acuerdos alcanzados durante las reuniones.







