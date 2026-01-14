Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las declaraciones y amenazas en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, después del próximo 20 de enero, buscará sostener una nueva llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de acordar una posible reunión bilateral y dar seguimiento a los temas pendientes de la agenda común.

¿Qué temas abordará Sheinbaum en la llamada con Trump?

La Mandataria explicó que esa fecha marca el primer aniversario del primer año de Trump en el gobierno, por lo que después se pueden generar mejores condiciones para el diálogo directo. "Probablemente, después del 20 estaremos buscando una llamada para ver todos los temas y, si es necesario, hacer una reunión", señaló Sheinbaum. No descartó que lo pueda invitar a visitar México para sostener dicho encuentro.

Sheinbaum aclaró versiones difundidas en algunos medios sobre una supuesta llamada telefónica ríspida con Trump, al señalar que la conversación fue breve pero cordial. "Se despidió de manera muy amable y dijo 'nos llamamos pronto', y en efecto nos llamamos pronto", afirmó.

Detalles sobre la revisión del T-MEC y cooperación internacional

Indicó que entre los asuntos a tratar se encuentran la seguridad regional, la cooperación bilateral rumbo al Mundial de Futbol, así como la revisión del T-MEC, prevista para este año. Detalló que ya existen mesas de trabajo con autoridades estadounidenses en temas relacionados con la organización del evento deportivo y otros asuntos de interés común.

En cuanto a versiones publicadas por medios estadounidenses sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico, la presidenta fue enfática al negar que ese tema haya sido abordado en las conversaciones oficiales con Estados Unidos. "Nunca se ha tocado ese tema ni en llamadas telefónicas ni en reuniones. No ha habido ningún planteamiento de ese tipo", sostuvo, al rechazar señalamientos difundidos recientemente en algunos reportajes internacionales.

Reacciones de Sheinbaum ante acusaciones sobre narcotráfico

Sheinbaum también descartó que el gobierno estadounidense haya solicitado la creación de grupos especiales o equipos conjuntos para investigar a funcionarios mexicanos, y subrayó que, hasta ahora, no se ha presentado ninguna prueba, orden de aprehensión o acusación formal por parte de autoridades de ese país. Respecto a la cancelación de visas, señaló que se trata de decisiones unilaterales del gobierno de Estados Unidos y que no están vinculadas a ninguna solicitud o investigación compartida con México.

Reiteró que su gobierno mantendrá la comunicación permanente con Washington y buscará fortalecer el diálogo bilateral, especialmente ante la revisión del tratado comercial y los retos compartidos en materia de seguridad y cooperación internacional.