"Vamos a actuar con mucha responsabilidad": Sheinbaum sobre incidente en el Tren Interoceánico

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este lunes 29 de diciembre se trasladará a Oaxaca para atender de manera personal a las familias afectadas por el incidente ocurrido en el Tren Interoceánico. Destacó que el Gobierno de México actuará con seriedad y responsabilidad.

La Presidenta lamentó y envió su pésame a todas las familias de las 13 personas fallecidas y las personas lesionadas en el accidente del día de ayer. "Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias", dijo la mandataria federal.





La Jefa del Ejecutivo federal definió las acciones prioritarias a realizar:

1. Garantizar la atención a las víctimas y a sus familiares.

2. Esclarecer lo que ocurrió, para ello la FGR ya está realizando los peritajes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ya evalúa el incidente.

3. Garantizar la seguridad del Tren Interoceánico, para ello se realizará una revisión con la Marina para tener la certeza de que la vía está en condiciones para operar nuevamente.

Además, recordó que fue habilitado un número Atención a víctimas: 55 2230 2106.

En un enlace a la conferencia mañanera, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría De Marina (Semar), reportó que de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, 12 han sido localizadas y una continúa en labores de búsqueda.