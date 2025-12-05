Sheinbaum llega al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó este viernes al John F. Kennedy Center, para participar en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué temas abordará Claudia Sheinbaum con Donald Trump?

La mandataria asiste como jefa de Estado de uno de los tres países anfitriones y se espera que, antes del inicio de la ceremonia, sostenga un breve encuentro cara a cara con el presidente estadounidense, Donald Trump. Según fuentes diplomáticas, la conversación será corta y estará centrada en temas de logística, cooperación y coordinación trilateral rumbo al Mundial.

Detalles del sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026

Tras concluir el sorteo, Sheinbaum tiene agendado reunirse con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para revisar la agenda común entre ambos países. A las 12:00 horas, la presidenta participará en el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, que se llevará a cabo en el Centro Kennedy de Washington, D.C.

A las 13:35 horas, Sheinbaum llegará al Instituto Cultural Mexicano, donde continuará con su agenda. Cinco minutos más tarde, a las 13:40 horas, sostendrá un almuerzo privado con miembros de su equipo y representantes mexicanos en Washington. A las 14:45 horas, la mandataria encabezará un encuentro privado con personas líderes de la comunidad mexicana residentes en Washington, Virginia y Maryland. Durante esta reunión, ofrecerá un mensaje y participará en un diálogo abierto moderado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.