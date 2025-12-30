Sheinbaum habla sobre reparación del daño por accidente de tren

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre recibirán una reparación integral del daño, mientras avanzan las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué medidas se toman para las víctimas del accidente?

Al arrancar la conferencia matutina de este martes, la mandataria informó que la FGR ya inició las carpetas de investigación correspondientes y que, de manera paralela, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario también realizará un dictamen técnico para determinar las causas del siniestro.

Sheinbaum detalló que ayer se trasladó a Oaxaca, donde visitó a las personas lesionadas en el Hospital del ISSSTE de Tehuantepec y en hospitales del IMSS-Bienestar y del IMSS en Salina Cruz, además de acudir a las funerarias para acompañar a los familiares de las personas fallecidas.

"Verificamos que las personas hospitalizadas estuvieran bien atendidas y estuvimos con las familias que lamentablemente perdieron a un ser querido. Lo que debemos hacer como gobierno es estar presentes y cerca de las víctimas", señaló.

Acciones de la autoridad tras el accidente ferroviario

La Presidenta explicó que se otorgó un apoyo económico inmediato de 30 mil pesos a las familias afectadas, con el objetivo de cubrir gastos urgentes durante los primeros días posteriores al accidente, y aclaró que dicho recurso no sustituye la reparación integral del daño.

"Este apoyo es inmediato para que las familias no tengan que gastar de sus propios recursos. Evidentemente, habrá una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares; primero a través de la aseguradora del tren y posteriormente conforme a lo que determine la Fiscalía", subrayó.

Asimismo, informó que se designó a un servidor público para acompañar de manera permanente a cada familia afectada y facilitar la comunicación con las autoridades.

Detalles sobre la investigación del accidente del tren

En cuanto a las investigaciones, Sheinbaum indicó que la fiscal general Ernestina Godoy participó en la reunión del gabinete de Seguridad, donde se informó que ya se realizan peritajes especializados, incluido el análisis de la información de la caja negra del tren, cuyos procesos y tiempos se informarán este día.

"Se está trabajando con peritos especializados para conocer las causas de este trágico accidente. La Fiscalía y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario colaboran para que la información se dé a conocer tanto a la ciudadanía como a los familiares", concluyó.