Sheinbaum descarta nueva Ley de Ingresos

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el gobierno federal impulse una nueva Ley de Ingresos o modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y aseguró que no habrá aumentos de impuestos a lo largo de su administración.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de ampliar la base de contribuciones o realizar cambios fiscales en este año o en el resto del sexenio, la Mandataria federal fue enfática al señalar que no se contemplan modificaciones en materia tributaria. "No, no va a haber cambios. En ese sentido, no va a haber cambios. A la gente, es importante (que) no hubo aumento de impuestos", sostuvo.

¿Qué cambios fiscales se contemplan para este año?

Sheinbaum Pardo aclaró que la única actualización realizada este 2026 corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos, la cual obedece únicamente al ajuste inflacionario y no a la creación de nuevos gravámenes. Explicó que esta actualización tiene un enfoque de salud pública, al buscar reducir el consumo de bebidas azucaradas, sin afectar de manera significativa la economía de las familias. "La actualización que corresponde a la inflación fue el tema del IEPS para refrescos, nada más; no hay absolutamente nada más. Esto tiene que ver con un asunto de salud. En vez de 30 latas de refresco, toman 29; no les afecta el bolsillo, pero sí les va a ayudar a su salud", argumentó.

Detalles sobre la actualización del IEPS a refrescos

Asimismo, la presidenta informó que el cobro que se había aprobado previamente relacionado con videojuegos fue cancelado, luego de que ella misma solicitara que se eliminara dicho gravamen. Detalló que, aunque el impuesto quedó incluido durante el proceso legislativo, ya fue revertido mediante la emisión de un decreto presidencial, por lo que no se aplicará. "Eso ya no se va a cobrar", puntualizó.