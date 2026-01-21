Inicia entrega de viviendas para el Bienestar en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de 82 mil viviendas en Michoacán, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar. Explicó que además de la entrega de viviendas durante las giras presidenciales de los fines de semana, cada miércoles se presentarán resultados de dicho programa.

¿Qué acciones se están tomando para mejorar la vivienda en Michoacán?

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla se enlazó desde Morelia para informar que dicho programa se realizó en conjunto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Durante el enlace, Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu) indicó que a raíz del programa Viviendas para el Bienestar se incrementó la meta a 82 mil viviendas y, dijo, podría incrementar más. "Una inversión de los seis años en esta administración encabezada por usted, Presidenta, de más de 49,200 millones de pesos con estas tres instituciones; 20,000 acciones de Conavi; 50,000 de Infonavit, que fue la institución que más incremento tuvo en estas acciones", dijo.

Detalles sobre la entrega de viviendas en Morelia

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, entregó las llaves a cuatro de los 48 derechohabientes que recibirán hoy su vivienda en la ciudad de Morelia, en el desarrollo de Villas Oriente, donde se están construyendo 144 viviendas de 60 metros con dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño completo.

Explicó que en Michoacán hay un déficit de 270 mil viviendas, de acuerdo con la Encuesta de Viviendas de hace cinco años, por lo que el programa de Vivienda para el Bienestar, se inició la construcción de 40 mil casas y con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia el incremento fue de 50 mil. "Estamos prácticamente cubriendo casi la tercera parte del déficit de vivienda de Michoacán para esta administración. Ya tenemos proyectos de más de 8 mil viviendas, son ocho proyectos, cinco proyectos con 8 mil viviendas, de los cuales ya 6 mil viviendas iniciaron su construcción, en el municipio de Morelia, dos en Zamora y uno en Lázaro Cárdenas", dio a conocer el titular de Infonavit.

Explicó que en este primer semestre de 2026, se iniciará con la construcción de 18 mil viviendas más en diez proyectos: cinco en Morelia, dos en Pátzcuaro, uno en Jiquilpan, uno en Tzintzuntzan y uno en Lázaro Cárdenas. Para el segundo semestre de este año, se iniciará la construcción de 24 mil viviendas más en 13 proyectos en: Morelia, Apatzingán, Zamora, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, La Piedad, entre otros.

Aprovechó para informar a 100 mil los derechohabientes de Michoacán que tenían el problema de "créditos impagables", que ya se corrigió: "algunos con la reestructura se pagaron totalmente, otros tuvieron una reducción muy importante de su saldo y todos los demás, disminuciones en la tasa de interés de las mensualidades y también de los saldos", explicó.

Impacto del programa Vivienda para el Bienestar en la comunidad

Al preguntarle sobre el programa de viviendas a madres solteras, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que ellas se inscriben en el padrón del Infonavit y solicitan su crédito, lo que calificó como "muy fácil tener acceso". "Como condición obviamente es que gane menos de dos salarios mínimos o dos salarios mínimos y menos. Y a madres solteras, a mujeres, obviamente no es que a los hombres no se les dé, pero si son de un grupo vulnerable, si son una persona con discapacidad, por ejemplo, se le da prioridad", detalló.