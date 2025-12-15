Paquete Arancelario prevé recaudar alrededor de 30 mmdp: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que con el nuevo Paquete Arancelario se prevén recaudar alrededor de 30 mil millones de pesos.

Ante este plan que se aplicará a las naciones con las que México no tiene acuerdos comerciales, la Mandataria federal afirmó que su gobierno "no busca enemistad" con ningún país sino sencillamente son decisiones que se toman para fortalecer el empleo y el desarrollo de México.

Detalles sobre el Paquete Arancelario en México

La jefa del Ejecutivo federal señaló que su administración tiene diálogo con China, Corea del Sur, Vietnam, pero, dijo, "con todos los países estamos en pláticas".

"¿Cuánto estima el que se esté obteniendo de estos de este paquete arancelario, Presidenta?", se le preguntó.

"Son alrededor de 30 mil millones más o menos anuales", respondió.

Reacciones de países asiáticos ante el nuevo paquete

"¿Además de los comentarios que ha hecho China algún otro país asiático ha buscado tener comunicación con México para atender esta situación?", se le insistió.

"Hay que decir que estamos en pláticas con todos los países, el secretario de Economía, nuestros embajadores y la Secretaría de Relaciones Exteriores y no queremos enemistad con ningún país sino sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales o industriales en nuestro país, desde pequeños hasta grandes, para fortalecer el empleo y el desarrollo de México.

"Y en todos los casos tenemos diálogos con Corea del Sur, con China, con Vietnam -bueno con Vietnam es parte del otro tratado comercial que tiene México- , pero con todos los países estamos en pláticas", contestó.