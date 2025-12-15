Miniauto Olinia no compite con "grandes vehículos": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la fabricación del miniauto eléctrico Olinia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que en Puebla trabajan cerca de 70 profesores e investigadores, además que no compite con los grandes vehículos de pasajeros ni con transporte público.

¿Qué características tiene el miniauto eléctrico Olinia?

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que se espera que el prototipo esté listo para mediados de 2026 y que en primer trimestre de 2027 inicie la producción.

"Tiene una característica: que es un mini vehículo; es decir, no compite con los grandes vehículos de pasajeros, con vehículos más pesados o transporte público, es un mini vehículo que está pensado para las ciudades mexicanas, eléctrico con ciertas características.

Detalles sobre la producción del miniauto Olinia

"El objetivo es que ya esté listo el prototipo a mediados del próximo año, y la producción en serie en el primer trimestre del 2027, esa es la idea", dijo la Presidenta.

Comentó que cualquiera lo puede comprar para su transporte individual, pero el nicho es para sustituir mototaxis y transporte de carga menor, como por ejemplo el del Centro Histórico de la Ciudad de México y otras ciudades.