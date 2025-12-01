En 2026 se alcanzará un billón de pesos para programas sociales: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que para el próximo año, la inversión en pensión y programas sociales alcanzará casi un billón de pesos que se entregan de manera directa sin intermediarios. En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que en este año la inversión de estos programas sumaron 850 mil millones de pesos.

"32 millones de familias beneficiadas de manera directa con una inversión social este año de 850 mil millones de pesos. Del 2019, primer año de los Programas para el Bienestar la inversión fue de 291 mil 525 pesos, para 2025 850 mil millones y en el 2026 va a ser de un billón de apoyos de manera directa", puntualizó en la conferencia matutina.

En "Las mañaneras del pueblo", recordó los logros que se han conseguido: 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza; se tiene una de las tasas más bajas de desocupación; récord en Inversión Extranjera Directa (IED); 125 por ciento de aumento al salario mínimo; así como la construcción de universidades y preparatorias; desarrollo de infraestructura pública como los trenes de pasajeros y reducción de 37 por ciento en el homicidio doloso en 13 meses.

"Y luego se preguntan, '¿Por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T?' Es que hay recursos que van directo a la gente, sin intermediarios, a nadie se pregunta por quién va a votar para darle un apoyo o de qué partido eres, como era en el pasado, para darle un apoyo, la mayoría son programas universales".

¿Qué medidas se están tomando para aumentar la recaudación?

"¿Cómo vamos a poder llegar al billón (de pesos)? Igual. Ahora vemos que se aprobaron las leyes para cerrar el paso a las 'factureras' completamente, y seguir avanzando en aduanas, que todavía hay espacio para la recaudación. ¿Para qué? Para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene, para construir derechos sociales. Esa es la transformación", mencionó.

El secretario técnico del gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, detalló que la meta este año de los Programas para el Bienestar, es atender a 33 millones 391 mil personas y a un mes de que acabe el año se tiene un avance de 98 por ciento, que llegará al 100 por ciento con el depósito de los pagos programados en los siguientes días.