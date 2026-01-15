"Invertir en México es seguro", Pilgrims anuncia proyecto de 1,300mdd

Invertir en México es seguro, prueba de ello es el anuncio realizado por la empresa Pilgrim´s, dedicada a la producción de alimentos, la cual destinará mil 300 millones de dólares indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria expresó que esto traerá consigo la generación de más de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos en 7 estados de la república mexicana como parte de las acciones del "Plan México" durante los próximos 4 años.

"Esta apuesta que está haciendo, porque es esencialmente para el mercado interno, es porque les ha ido bien y porque saben que invertir en México es seguro y les permite seguir avanzando. Evidentemente nosotros queremos garantizar la autosuficiencia alimentaria y la soberanía, que es un concepto más amplio, con estas empresas y también con la producción local, con la que hacen los pequeños productores a través de, no solamente producción de grano, sino también producción animal", señaló Sheinbaum Pardo.

¿Qué impacto tendrá la inversión de Pilgrim's en el empleo?

La Presidenta destacó que mediante el "Plan México" buscan que la industria y los pequeños productores vivan bien de su actividad, además de que se llegará a la autosuficiencia alimentaria que tanto se ha buscado en el país.

Por su parte, el secretario de Economía Marcelo Ebrard mencionó que Pilgrim´s es una empresa que tiene casi cuatro décadas en el país y su inversión contribuye al objetivo de aumentar la autosuficiencia alimentaria, lo que significa que México dejará de importar el 35 % de los cárnicos de esta ave.

Detalles sobre la expansión de Pilgrim's en México

El presidente y director general de Pilgrim´s México, José de Jesús Muñoz Velasco, detalló que con esta inversión se incrementará en más de 373 mil toneladas su producción, para ello se expandirá la incubadora y la planta de alimentos, se construirán nuevas granjas de engorda y una nueva planta de procesamiento de aves, se reubicarán las granjas productoras y se modernizará la planta de proceso de aves incubadoras.

Se trata de un plan a realizar durante los siguientes cinco años en donde se tendrá una inversión de mil 300 millones de dólares de los cuales 200 millones serán destinados a Durango y Coahuila; 150 millones a Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo; y 950 millones se distribuirán en Veracruz, Campeche y Yucatán.

Dijo que en la actualidad, Pilgrim´s tiene 12 mil 600 colaboradores en nuestro país y genera 50 mil empleos indirectos a través de sus socios agricultores, de logística y de la cadena de proveedores que llevan alimento a 30 millones de mexicanos que consumen sus productos.

Acciones del Plan México para la autosuficiencia alimentaria

Mientras tanto, el CEO Global de Pilgrim´s Pride Corporation, Fabio Sandri, refrendó su compromiso con México, por lo que aseguró que el crecimiento de Pilgrim´s se hace con responsabilidad y visión de largo plazo en beneficio de las familias mexicanas y de las comunidades donde tienen presencia.



