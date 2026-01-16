Becas nadie puede quitarlas, son permanentes: Sheinbaum

Durante la supervisión de la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico, que será inaugurado en febrero en Ecatepec, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó a los alumnos de secundaria que sus becas "Rita Cetina" son permanentes.

"Y es muy importante que ustedes, que son jóvenes, defiendan, porque ese ya es un derecho de ustedes. Ya nadie nunca le puede quitar la Beca a los estudiantes de secundaria, ya es un derecho permanente. Ya nadie nunca le puede quitar la Pensión al Adulto Mayor. Ya es un derecho permanente. Por eso decimos que a partir de 2018 empezó una nueva Transformación en nuestro país", aseguró.

¿Qué beneficios trae la Beca Rita Cetina a los estudiantes?

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que el Gobierno de México invierte alrededor de 50 mil millones de pesos para garantizar la "Beca Rita Cetina" a casi 6 millones de estudiantes de secundarias públicas en el país.

Sheinbaum Pardo recordó que la cuarta transformación de la vida pública de México inició en 2018 y trajo derechos a todos los mexicanos con programas para el bienestar como las becas "Rita Cetina", "Benito Juárez", las "Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad", así como la "Pensión Mujeres Bienestar".

Detalles sobre el nuevo Bachillerato Tecnológico en Ecatepec

Para el municipio de Ecatepec, anunció que se avanza en la construcción de escuelas, nuevos centros de salud y la adquisición de dos trenes de pavimentación para reparar las calles del municipio.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que en México son 5.6 millones de estudiantes de secundaria que ya reciben la "Beca Rita Cetina", que se suman a los 4 millones de estudiantes de preparatorias públicas que tienen la "Beca Universal Benito Juárez".

Destacó que en este nuevo Bachillerato Tecnológico en Ecatepec tendrá carreras como Inteligencia Artificial, Nanotecnología, Robótica y Automatización.

Inversión del Gobierno en educación y bienestar en Ecatepec

Así mismo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la construcción de este bachillerato tuvo una inversión de 50 millones de pesos en obra y 17.3 millones más en equipamiento y será entregado próximamente, ya que se encuentra en etapa de acabados.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció esta nueva visita de la Presidenta, quien en su gira trae buenas noticias y trabajo que mejora las condiciones de vida de todas y todos los mexiquenses.

La Presidenta recordó que las becas ya son un derecho y nadie podrá quitárselas a sus beneficiarios