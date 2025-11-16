En 3 años, la carretera Mascupana-Escárcega

CIUDAD DE MÉXICO.- En Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega estará lista en tres años.

"Esta carretera comunica Tabasco, una partecita de Chiapas y Campeche, y conecta hacia la península de Yucatán. Es muy importante para la comunicación de la península."

De acuerdo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, la Carretera Federal 186 de Villahermosa a Chetumal de cuatro carriles, consta de 250 kilómetros con inversión de 21 mil millones de pesos.

En 2025 se iniciaron 16 kilómetros; 12 corresponden a Tabasco y cuatro a Campeche; el avance del primer tramo es de 80 por ciento.

El titular de la SICT dio a conocer que esta ampliación está diseñada para soportar grandes cantidades de agua y humedad para que no existan afectaciones en caso de inundaciones.

Esta obra carretera beneficiará a 760 mil personas y generará 34 mil empleos directos e indirectos.

También acompañaron a la presidenta: el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez; el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala; el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas; y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya.

Asismismo, el director general del Centro SICT, Villahermosa, Daniel Ochoa Leyva; el presidente de Coconal SAPI, Héctor Saúl Ovalle Favela; los representantes de ALZ Construcciones, Ángel Lara Zúñiga y Saturnino Núñez Sánchez; así como el representante del Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca, Erick Reyes Hernández.