México avanza con dignidad y justicia, afirma Claudia Sheinbaum

México avanza con dignidad, justicia, unidad y la fuerza del pueblo, dijo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su discurso al celebrar 7 años de la Cuarta Transformación. Ante más de 600 mil mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, puntualizó que por más campañas sucias y alianzas de grupos del conservadurismo nacional e internacional que buscan intervenciones extranjeras, no podrán vencer al pueblo ni a la Jefa del Ejecutivo Federal.

¿Cuáles son los logros de la Cuarta Transformación?

"Hoy, más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad, y con la fuerza invencible de su pueblo. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo Humanista como un camino viable de desarrollo económico, un modelo viable en el orden político, ético y de convivencia entre todos los sectores sociales. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo. No estamos solos. Sepan que nunca voy a traicionar y que cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano".

La Presidenta puntualizó que el modelo económico de la Cuarta Transformación funciona y da resultados y mencionó los logros alcanzados como que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024, que México es el segundo país menos desigual del continente gracias a los Programas para el Bienestar, el aumento al salario mínimo, el récord histórico en Inversión Extranjera Directa (IED), bajo índice de desempleo, entre otros más.

Acciones de la Presidenta en el Zócalo de la Ciudad de México

Señaló que, en México, los Programas para el Bienestar son constitucionales y se otorgan a 32 de 35 millones de familias y se garantiza la distribución de medicamentos. Mientras que en educación, se construyen más preparatorias incrementando 37 mil 500 lugares y universidades gratuitas con 124 mil espacios nuevos, este año.

En cuanto a temas de seguridad, informó que con la Cuarta Transformación los homicidios dolosos se han reducido en 34 por ciento, de 2018 a la fecha. Mencionó también los programas de vivienda y el plan que ya está en marcha para recuperar los trenes de pasajeros, con diferentes rutas en el territorio mexicano.

Además, expuso que durante 2025 se ha demostrado que se puede tener una buena relación con Estados Unidos, defendiendo siempre la soberanía, con colaboración y sin subordinación, y siempre se defenderá a los mexicanos que trabajan en el país vecino.



