Sheinbaum aclara presencia de avión Hércules de EU en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la presencia de una aeronave militar Lockheed Martin C-130J Hércules de Estados Unidos en territorio mexicano no implicó la autorización del Senado de la República, y que fue autorizado desde octubre de 2025 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Explicó que, no ingresaron tropas militares estadounidenses y que al contrario un grupo de la Secretaría de Seguridad federal abordaron la aeronave para acudir a Estados Unidos para una capacitación y tareas logísticas.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el C-130J?

Durante su conferencia, la mandataria explicó que, debido a que no se trató del despliegue de personal militar estadounidense, no era necesaria una consulta. "No tendría que haberse consultado al Senado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación", señaló.

Sheinbaum precisó que este tipo de operaciones no son excepcionales, ya que aeronaves de este tipo han ingresado en otras ocasiones al país bajo acuerdos previamente establecidos entre ambos gobiernos.

Detalles sobre la autorización de la aeronave militar

Indicó que la diferencia en esta ocasión fue que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que generó cuestionamientos públicos, aunque aseguró que existieron razones operativas para ello. "Ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al aeropuerto de Toluca; tuvieron sus motivos, pero no es algo excepcional, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos", explicó.

Un día antes, el Gabinete de Seguridad informó que la aeronave militar estadounidense aterrizó en una pista del AIT como parte de un vuelo autorizado por las autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación, reiterando que no representó ninguna violación a la soberanía nacional.

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se fue a capacitar. Allá está autorizado por el sistema nacional de seguridad o del sistema de seguridad nacional, y son las capacitaciones que se realizan y en este entendimiento hay otras capacitaciones que se realizan", señaló la mandataria federal.

Impacto de la capacitación en seguridad nacional

"Hay una autorización pendiente de la Guardia Costera (de EUA) que viene a México, el Senado tiene que autorizar, el Senado de la República", mencionó.