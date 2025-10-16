Sheinbaum alista modificación a ley de casinos

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que su gobierno está planteando la ley de la modificación a los casinos, y pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que abunde más en el tema.

En su conferencia mañanera de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo admitió que "ha crecido mucho más las apuestas digitales".

"Ha crecido mucho más las apuestas digitales, no porque se prohíban, pero sí que se regulen adecuadamente. Rosa Icela lo ha trabajado bastante y lo podemos traer a la mañanera", dijo.

Agregó que puede haber amparos en el tema, pero no puede haber una suspensión inmediata. "Todos se pueden amparar", dijo.